Grandes ideas para la deco de los más pequeños

Debemos tener en cuenta en qué lugar se ubica la guardería, no sólo las dimensiones, sino chequear si existen escaleras cerca (en caso que haya, debemos bloquear el acceso de los niños a ellas), tener en cuenta las ventanas y si entra luz directa del sol o, en invierno, si es una entrada de frío.

Por supuesto no podemos olvidar los enchufes, si la construimos lo ideal es colocarlos a una altura de un metro y medio aproximadamente, así los niños no tienen acceso a ellos, en caso de que se encuentren más al ras del piso, es menester taparlos ya que cualquier descuido puede ser causa de accidentes, además no olvidemos que todo puede llamar la atención de los más pequeños.