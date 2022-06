Un sauna con estilo

Si bien un sauna sabemos que es sinónimo de relajación, debemos pensar bien como decorarlo, un punto que no debemos olvidar es que es un baño a altas temperaturas y, así como su construcción implica trabajar con ciertos materiales específicos, lo mismo aplica a la decoración, no podemos pensar en los mismos términos en que pensamos la decoración del resto de la casa, pues debemos tener en cuenta que ciertos materiales no resisten el calor o la humedad. Así que, si bien la lista de posibilidades se nos acota, esto no implica una decoración aburrida ni mucho menos perder la belleza. Existen miles tipos de madera que son aptas para el sauna, podemos combinarla y crear un espacio único, las luces crean básicamente cualquier ambiente que podamos imaginar, y la lista sigue.