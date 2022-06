¡A divertirse! Ideas para decorar tus fiestas

Las velas son un componente festivo por excelencia. Nada como su luz tenue y cálida para crear una atmósfera de intimidad. Anímate a usarlas de maneras nuevas e inesperadas.

Las velas flotantes añaden romance y misterio a la decoración de tu fiesta. Acá te mostramos una idea muy refinada y glamorosa para elaborar un regio centro de mesa compuesto de velitas flotantes y flores blancas. La idea es buscar floreros de vidrio transparente, altos y en forma de cilindro, de los que se consiguen en cualquier bazar. El número de centros de mesa dependerá del espacio que vayas a decorar.

Elige ramos de flores blancas, delicadas, que tengan pétalos fuertes como las rosas blancas, las gardenias, las azucenas o la flor que mas te guste. Aunque las flores no necesariamente tienen que ser blancas, para lograr un look refinado te recomendamos flores en tonos claros, como el rosa o amarillo pálidos. Las velitas deben ser redondas y aplanadas, tipo tea candle, también de color blanco. Si son aromáticas mejor, es un toque extra que no viene nada mal.

Una vez listos todos los elementos (flores, floreros y velas) se puede proceder a armar los centros de mesa. Como primer paso, llena de agua los floreros hasta el tope, dejando unos centímetros de margen para que no rebase. Luego, separa cuidadosamente las flores de los tallos, dejando medio centímetro de tallo para que duren mas tiempo frescas. Sumerge unas 4 o 5 flores en cada florero -la flores se van a ir acomodando de manera natural debajo del agua. Una vez que estés contenta con los resultados, coloca una o dos velitas blancas en el tope, enciéndelas y distribuye los centros de mesa por toda el área donde se vaya a llevar a cabo el evento. Quedan geniales alineadas tipo caminito en una mesa de comedor, y también las podemos colocar en el piso, en el bar, o en cualquier rincón que queramos destacar.

Luego de que los centros de mesa ya estén listos y acomodados, solo falta complementar el resto de la decoración de manera acorde, eligiendo manteles individuales de colores suaves para darle un toque de lujo al ensemble.

Podemos usar servilletas de papel de colores complementarios a los arreglos, o bien usar nuestra propia mantelería paqueta heredada de la abuela.

Te aseguramos que te vas a impresionar con el resultado, y tus invitados van a amar el ambiente de glamour y sofisticación que les preparaste.