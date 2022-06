Decile chau a las paredes vacías de tu cocina: ¡6 ideas sabrosas!

Es bastante común sentir que la cocina no tiene espacio suficiente para todo lo que tenemos que guardar a lo largo del tiempo. No no damos cuenta pero siempre nos hacemos de algunos condimentos nuevos que no pudimos dejar pasar en la tienda o esos frascos tan encantadores que estaban de liquidación en el bazar.

De esta manera, los objetos se acumulan y necesitan un lugar propio. La incorporación de unos estantes extras en las paredes de tu cocina será un aire fresco que traerá otras texturas, colores y formas.

Cocina de Arq. Marina Lera.