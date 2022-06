Lavavajillas versus lavado a mano: mitos y verdades

Cuando se trata de cuidar el medio ambiente, la sabiduría popular indica que el lavado a mano es más natural y menos agresivo que usar un lavavajillas. Pero según un estudio de la Universidad de Bonn en Alemania, el lavavajillas utiliza poca energía, una sexta parte del agua que si lavamos a manos, e incluso menos jabón.

Además, el lavavajillas es más higiénico al eliminar los gérmenes de una manera más eficaz que lavando a mano. También tiene la ventaja de dejar los platos bien secos una vez que terminamos de limpiar. Y como si fuera poco, ahorra tiempo: sólo es necesario colocar en su interior lo que queremos lavar, enchufar y seleccionar el programa deseado.

Pero no todo es color de rosas: el lavavajillas ocupa mucho espacio en la cocina, espacio del que muchas veces no disponemos. Y son caros, no sólo comprarlos sin mantenerlos. También deberemos considerar que el lavavajillas es útil si tenemos una familia numero, pero si es pequeña supondría un gasto mayor que lavar a mano.

Lo cierto es que hay muchos mitos y algunas verdades sobre los lavavajillas. A continuación veremos algunas afirmaciones que son ciertas y otras que no para luego decidir si comprar un lavavajillas o dedicarnos al viejo arte de lavar platos a mano.