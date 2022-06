6 Formas re fáciles de darle forma a tu jardín

Cuando vemos una casa con un jardín bien puesto, seguro pensamos que ahí vive alguien que se da la buena vida y que sabe vivir bien. También podemos pensar que es alguien organizado, limpio, y que entiende la importancia de vivir en armonía con la naturaleza.

El agua es una excelente idea para darle forma a nuestro jardín y delimitar su espacio.

Para esto tenemos varias opciones. Una de ellas es construir un estanque. Para construirlo, es muy importante elegir bien su ubicación. No se trata de una elección al azar: un estanque debe tener 4 o 6 horas de sol directo al día. Con menos cantidad de sol, las flores acuáticas no florecerán, y con exceso corremos el riesgo de que se formen algas. También tendremos que evitar que haya árboles alrededor para que su sombra no interfiera.

A los estanques se les podrá agregar un camino, que siempre quedan bien y ayudar a delimitar el área. También pueden tener peces o ser decorados con piedras. Sólo es cuestión de jugar con la imaginación y darle la forma deseada.