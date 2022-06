Como elegir los muebles para el jardín y el hogar

Toma en consideración el uso que le vas a dar a tu jardín o terraza antes de elegir los muebles. ¿La vas a usar para armar comidas y asados? ¿Te interesa mas un espacio de relax personal para leer y tomar una taza de té? Esto te marcará en gran medida el tipo de muebles, el estilo y los materiales.

El clima del lugar donde vivas tendrá también un gran peso sobre la decisión. Si habitas en zonas de donde hay nieve, lluvias o sequías muy prolongadas, es importante fijarse en que los materiales sean apropiados para cada caso. Difícilmente unos muebles de aluminio sean ideales para lugares muy fríos, que van a ser poco amables al tacto.

Si no te ves viviendo sin la calidez de la madera te recomendamos elegir entre las siguientes opciones que son muy resistentes contra la intemperie:

Algarrobo: Es medianamente duradera y resistentes a hongos e insectos.

Nogal: Tiene una alta resistencia cuando se utiliza en exteriores y es muy resistente al ataque de hongos e insectos. Logra acabados muy finos.

Teca: Es la reina de la durabilidad y a su vez una de las maderas más finas que existe en el mercado. Cuando se usa en muebles para exteriores tiene una de hasta 15 años y es muy resistente a la intemperie.

Si prefieres no usar madera y te inclinas por el look mas estilo mimbre, hoy en día hay materiales muy versátiles y resistentes como la resina sintética. Los muebles de resina se utilizan no sólo por su durabilidad, sino por su belleza. Tienen un look chic y moderno, que se asemeja a los tejidos naturales, con la ventaja de ser muy durables y de bajo mantenimiento.

Si te inclinas por los metales, el aluminio moldeado, el hierro forjado o el acero son buenas opciones para considerar. Los muebles de metal siempre deben ir acolchonados con almohadones forrados en telas tratadas especialmente, para resistir la humedad.