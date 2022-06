10 picaportes con diseños únicos

Ciertamente, si por un momento nos detenemos a pensar, los picaportes de las aberturas de la casa no son algo a lo que le demos mucha importancia. La mayoría de las veces, pasan inadvertidos ante nuestra mirada y no reparamos en su diseño, formas o colores. Sin embargo, no son simplemente los dispositivos que nos permiten abrir o cerrar las puertas y ventanas del hogar, también son excelentes objetos de decoración. Antiguamente, eran consideradas exquisitas piezas de arte, trabajadas por las manos de artesanos que forjaban el hierro para embellecer las obras arquitectónicas de aquella época.

Para que volvamos a darle el protagonismo que se merecen, llega este libro de ideas que nos guiará a través del mundo del los picaportes. ¿Preparados?