10 pisos de vinilo buenos, bonitos y baratos

También en el cuarto de baño, un suelo vinílico es una excelente decisión que no puede pasar inadvertida. Las ventajas incuestionables de su colocación son su fácil limpieza y alto rendimiento. En este caso, además, no se puede dejar de resaltar la luminosidad que le aporta a la madera oscura de las aberturas. Es difícil no dejarse tentar por esta bañera que invita a sumergirse en sus burbujeantes aguas mientras el aroma suave de las velas nos relaja del estres diario.