Una guía al universo de la restauración: hoy, vigas de madera

Si la madera fue afectada por el agua, lo mejor será revisar con un profesional su estado y ver si se puede dejar secar y volver a reutilizar. Además, habrá que bloquear el acceso de agua para que no se vuelva a producir el mismo problema.

Si el problema está dado por organismos como el bicho taladro, existen diferentes tipos de tratamiento y uno de los más conocidos es aplicando inyecciones de un insecticida especial en los orificios que fue dejando la plaga. Si la infección es a causa de termitas, habrá que acudir a un especialista, ya que la fumigación no solo se deberá aplicar sobre la superficie afectada sino también sobre las zonas aledañas. Por último, si la madera se encuentra agrietada, también es recomendable revisarla por un experto y definir si es necesario una reparación o no, ya que algunas grietas son inofensivas. Si el problema que se presenta no permite ningún tipo de restauración, entonces será necesario cambiar la viga.