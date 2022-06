Seis tendencias para seguir en este 2016

En este libro de ideas les acercaremos 6 de las tendencias más populares en diseño de interiores para este año.

Como siempre en estos meses, venimos del bombardeo de horóscopos anuales, resoluciones de año nuevo, miles de regímenes para equilibrar los excesos de diciembre y por supuesto, las tendencias en moda, diseño y decoración.

No pudiendo ser menos, queremos compartirles 6 pautas decorativas que vamos a estar viendo con insistencia en el 2016 y que posiblemente se extenderán en años venideros.

En esta misma tónica acá tenemos este otro libro de ideas que también explica qué se verá este año, pero se enfoca en el diseño escandinavo para que los fanáticos de este estilo tengan información actualizada de lo que se viene desde los países nórdicos.

La idea de esta nota es más que nada, mostrarles una perspectiva muy general que no se limite a un solo estilo. También queremos enfatizar que se trata de tendencias bastante customizables, que no cambiarán radicalmente el estilo de nuestras casas y de las que no nos aburriremos fácilmente una vez termine el año. No creemos en renovaciones cuyo único fin sea adoptar antes que nadie cuanta moda se vuelva medianamente popular ya que pueden tener consecuencias desastrosas después. El mundo del diseño es muy voluble y es tanta la información a la que estamos expuestos, que lo que nos encantó hace unos días, en unas semanas se nos antoja dolorosamente démodé.

Las tendencias de las que hablaremos hoy son la presencia de la madera en todas partes, interiores invernales, ambientes monocromáticos, el uso de metales en la decoración y mobiliario, azul y rosa que será la paleta de este año y el minimalismo que continúa en pleno apogeo.

Podemos adoptar una sola o combinarlas entre sí y como ya aclaramos más arriba se trata de elementos poco invasivos que pueden darle un aire renovado a nuestros espacios sin hacer cambios demasiado radicales de los que podríamos arrepentirnos.