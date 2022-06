Diseño escandinavo: tendencias para el 2016

En el libro de ideas de hoy les compartiremos 6 de las tendencias que marcarán este año en el estilo nórdico.

Los fanáticos de esta escuela de diseño también encontrarán información valiosa en este otro libro de ideas con 7 elementos esenciales del estilo escandinavo.

El furor por el diseño nórdico o escandinavo lejos de apagarse va ganando más y más adeptos.

La razón seguramente es que las premisas que llevaron a la creación de este estilo siguen vigentes y el llamado a masificar y permitirle acceso a cualquier individuo, sin importar su poder adquisitivo a muebles y viviendas de calidad, es cada vez más relevante.

Por otro lado, el diseño escandinavo reúne elementos de otras escuelas que crecen en popularidad, como el uso de materiales naturales, el minimalismo y mantener siempre y cualquier circunstancia esa cualidad echo friendly, que cada vez nos parece más importante. Su aire retro y cicuentoso, muy de la post-guerra mantiene líneas puras y casa con cualquier estilo, ya que sus piezas son versátiles y armonizan casi con cualquier cosa.

El constante auge de la arquitectura o el diseño nórdicos es prueba fehaciente de que la practicidad es un elemento cada vez más codiciado, ya que en el mundo moderno un estilo de vida más sensato, ecológico y social facilitan nuestra existencia en todos los aspectos.

Algo que llama la atención de esta escuela, es que los espacios decorados o diseñados obedeciendo a sus premisas jamás son invasivos, transmiten paz y calma, son invitadores y acogedores y al mismo tiempo despejados, lo cual favorece el flujo de energía. Todo tiene un uso, una utilidad, los elementos redundantes o cuya función es meramente decorativa son descartados. La paleta de color es sugerente y sobria, puede añadir algunos toques en tonos más vibrantes, pero sin exagerar.

Durante el 2016, el diseño escandinavo se renueva sin perder de vista sus orígenes y se sigue consolidando como uno de los estilos favoritos de todos.

Las tendencias que les traemos en esta nota son el diseño sustentable, el DIY (do it yourself) o hágalo usted mismo, diseño orgánico, diseño animal friendly y en cuanto a la paleta, la tendencia es a utilizar colores que transmitan serenidad.