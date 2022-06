Jardines fantásticos y a bajo costo

No todos los jardines son frondosos y exuberantes como quisiéramos. Algunas veces es porque la tierra no es de la mejor calidad, no hacemos los cuidados adecuados, regamos de más o de menos o están expuestos a climas muy rigurosos. Pero hay secretos que te pueden ayudar a lograr el jardín de tus sueños: así como las personas toman vitaminas cuando se sienten sin energía, los jardines también pueden recibir una dosis extra de nutrientes para verse más lozanos.

No hace falta gastar mucho dinero en fertilizantes y agroquímicos ya que en casa tenemos muchas opciones que pueden hacerle bien a tu jardín o huerta. Lo maravilloso es que la mayoría son productos de origen vegetal, que respetan las tendencias actuales que buscan ser más amables con el medio ambiente. Fijate qué fácil y con qué poco podés mejorar tu jardín.