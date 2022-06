¿Cómo hacer que mi cama se vea más romántica?

En sábanas tenemos un sinfín de opciones, ¿alguna vez durmieron en sábanas de satén o seda?

Claro que no hace falta gastar fortunas, con un lindo modelo que se adapte a nuestras necesidades amorosas bastará. Optemos, eso sí por las que tengan 180 hilos como mínimo o durarán muy poco. Cuanto mayor sea la cantidad de hilos, la textura será más agradable al tacto. El algodón egipcio no tiene comparación, si lo encuentran, no dejen de tener esto en cuenta.

Los tonos y los motivos pueden ser muchos. Una idea romántica y además divertida es mezclar sábanas a rayas con motivos florales, manteniéndonos dentro de una misma paleta de colores, eso sí.