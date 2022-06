Piezas de diseño en casa ¿cuál compro?

En el libro de ideas de hoy, les mostraremos cuáles son las piezas en las que vale la pena invertir un poco más por su diseño.

No todos podemos convertir nuestras casas en una suerte de galería de arte, donde cada objeto sea un tema de conversación en sí mismo. A muchos de nosotros nos gustaría, claro está, pero las piezas de diseñador suelen ser caras, especialmente cuando se trata de artistas conocidos.

Ahora, si hemos arrinconado un pequeño capital para darnos el gusto de tener unas cuantas piezas realmente buenas repartidas en casa, es importante saber dónde vale la pena invertirlo, ya que hay objetos más efectivos que otros en esto de llamar la atención y porque porque tratándose de ciertos muebles, lo barato sale caro y vale la pena gastar un poco más.

Cuando hablamos de diseño y decoración de interiores, siempre debemos tener en cuenta que cada objeto se subordina no sólo al espacio, sino también al conjunto. Puede ser el conjunto en pequeña escala, es decir el estilo general del ambiente en el que nos enfocamos, o un balance general que esté en armonía con la totalidad de nuestra casa.

Podemos llenar nuestros ambientes con objetos que nos vuelvan locos, pero si no hay un hilo conector, una coherencia entre unos y otros, lo mismo podría tratarse de un depósito de muebles o una tienda abarrotada y sin encanto. Es realmente terrible encontrarnos con que hemos gastado fortunas comprando cosas que realmente nos encantaron, pero que puestas todas juntas en el mismo lugar, no sólo no se complementan, sino que visualmente casi se agreden unas a otras.

Este equilibrio funciona un poco como el vestuario, si queremos llevar accesorios muy llamativos, la ropa tiene que ser sobria y preferiblemente en un solo tono. Lo mismo ocurre con nuestra casa, no todos los muebles pueden ser protagonistas, deben estar subordinados unos a otros.

Para complementar esta nota, les compartimos este libro de ideas, para hacer más interesantes las paredes, con imágenes y comentarios para que nuestra casa sea realmente de revista. Entre muebles y objetos de diseño y paredes con tratamientos creativos no podemos fallar.