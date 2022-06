Maneras efectivas de disciplinar a los chicos en casa

En muchas familias, el uso de Internet es una batalla constante y los padres se enfrentan todo el tiempo a un gran desafío con sus hijos, que quieren estar todo el tiempo pegados de la pantalla, de la tablet o jugando videojuegos en el smartphone. Y sabemos por experiencia que no es nada fácil prohibirle a un chico que lo haga. Los chicos de hoy son nativos digitales que manejan dispositivos móviles inclusive antes de aprender a caminar y esto les viene reforzado desde la escuela y desde el entorno. Son dueños de su propio entretenimiento, que moldean según su preferencia cuando y como quieren, de manera aislada. Si no es controlado y bien administrado, el uso de Internet puede generar problemas de aislamiento y desarrollo psico- social. ¿Qué padre no se ha dejado tentar y le ha dado al chico el teléfono para contener una pataleta en el auto? No es una tarea fácil.

Para manejar la adicción a la pantalla la clave está en la moderación y no en la prohibición. Lo ideal es restringir el uso a periodos específicos de tiempo durante horas fijas del día, y a la vez fomentar actividades grupales que lo ayuden a conectarse con el entorno y con otros chicos de su edad.

Un buen punto de partida es averiguar cuales son sus preferencias y enfocarse en actividades para las cuales tenga una inclinación natural.

La idea es promover el desarrollo de sus talentos innatos a través de actividades como el deporte, las manualidades, la danza, la natación, o cualquier actividad en la que se interesen, involucrándonos junto con ellos. Si a tu hijo le gusta patinar, por ejemplo, es una buena idea que te compres un par de patines y que salgan a patinar en familia. De esta forma, no solo enseñas con el ejemplo sino que además estas fortaleciendo el vínculo. Asiste con tu hijos e involúcrate en con ellos en sus actividades todas las veces que te sea posible.

Una forma sencilla de poner a tus hijos en contacto con otros niños es llevándolos al parque. Si notas que tu hijo es tímido y le cuesta un poco al principio, una buena manera de ayudarlo a integrarse es llevarlo junto con algún amiguito con el que ya tenga confianza, así estará mucho mas abierto a integrar a otros chicos en los juegos y se sentirá mas confiado.

También se puede organizar un play date con algunos amiguitos en casa, y tener planificadas algunas actividades con antelación para que los chicos hagan. Verás que ellos mismo te van a empezar a pedir invitar amiguitos a casa sin necesidad de obligarlos. La idea es ir incorporando de a poco la presencia de otros chicos en su rutina y fomentar la interacción social sin forzarla. Hay que estar pendientes de intervenir si los chicos se pelean o se aburren, cambiando de juego y manejando con naturalidad los pequeños conflictos que se puedan presentar con una actitud positiva y relajada.