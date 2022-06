Cómo diseñar una entrada moderna

La entrada de cualquier hogar siempre es importante, es la imagen visible que todo el mundo tiene, ingrese o no a nuestra casa, además de ser el lugar por el que entramos, el que le da la bienvenida a toda persona que pisa nuestro hogar. Generalmente queremos que la entrada a nuestra casa que sea linda y elegante pero eso no significa que sea super ostentosa, puede ser simple pero con estilo, puede insinuar lo que hay adentro o ser reservada, hay miles de formas de ponerle la cara a una casa. Si vas a construir pero todavía tenes dudas sobre cómo definir la entrada no te pierdas éste libro de ideas en donde te damos todos los tips para diseñar una entrada moderna y con estilo.