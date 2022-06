Claves para una espalda saludable

Cuando hablamos de sillas para el comedor cambia un poco la cuestión ya que generalmente una comida es compartida con personas y se generan conversaciones, por lo que solemos girar la cabeza, así que lo importante en la silla de un comedor es que el respaldar no sea demasiado alto así no nos dificulta mover la cabeza ni echarla para atrás. También debemos tener en cuenta que la mesa no posea patas que dificulten la comodidad de los pies debajo de ella, recordemos que cuando los puestos están llenos solemos tener una persona en frente y es realmente incómodo no saber dónde ubicar los pies, terminando generalmente con malas posturas que repercuten en la espalda.

Siempre que el espacio nos lo permita son mejores las sillas con apoyabrazos, ya que de ésta manera los brazos descansan en una altura mucho más sana que cuando los apoyamos sobre la mesa.