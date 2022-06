Sillas plegables: un tric trac y ya podemos sentarnos

Lo cierto es que el diseño del mueble ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y si nos remontamos a la historia de las sillas plegables, antiguamente eran consideradas una de las piezas de mobiliario más importantes de la casa, no solo se las usaba para sentarse si no también tenían un uso ceremonial. El trono donde solían tomar asiento los faraones, en el antiguo Egipto, o los emperadores en Roma, era confeccionado con este diseño. Hoy en día, normalmente cuando uno piensa en una silla de este tipo, imagina un asiento práctico, no muy cómodo y que se usa en ambientes poco amplios donde es necesario ahorrar el espacio. Sin embargo, para la sorpresa de muchos, es posible encontrar que en el diseño de estos muebles hogareños, la estética y la versatilidad van aportando lo suyo con originalidad y más confort.

Si estás a punto de comprar sillas para tu casa y pensaste en plegables como una posibilidad, aquí van algunas ideas.