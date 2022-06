Heladeras, ¿cómo elegir la adecuada?

Otras características con las que nos podemos encontrar cuando vayamos a comprar una heladera son:

• Algunos modelos traen un dispenser de agua y/o hielo integrado a la puerta, lo que permite no tener que abrirla cuando los necesitemos tomar, evitando la modificación de la temperatura interior.

• Otras heladeras incorporan comandos digitales en su frente para administrar diferentes funciones como por ejemplo un indicador para cuando la puerta queda abierta, ahorro de energía, etc.

• Los estantes pueden venir en diferentes materiales. Los hay plásticos y también de vidrio. Verificar que sean antiderrame, que se puedan regular y extraer con facilidad.

• Con respecto a los burletes, lo mejor es que sean del tipo magnéticos y anchos.

• Es recomendable que la heladera venga con tecnología no-frost, ya que no permite la formación de escarcha y de esta manera, no tendremos que descongelarla con frecuencia.

• Y por último y no menos importante, es la limpieza. No dejes de leer este artículo acerca de cómo realizarla, no solo para tu heladera, sino para el resto de los electrodomésticos de la cocina.