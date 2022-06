¡Rápido, rápido! ¡A limpiar antes de que lleguen los invitados!

En esta puesta en escena que proponemos, quizás el tip más jugado y útil cuando el tiempo se nos acaba es pretender que estamos en medio de una limpieza profunda justo cuando llegan nuestros invitados.

De esa manera, daremos la impresión de que no hicimos tiempo para una limpieza profunda pero, así y todo, la casa está limpia por los pasos que aplicamos antes.

Claro que este último paso depende mucho de las circunstancias. Tal vez no llegamos a limpiar los pelos de nuestro gato, o no estamos seguros de haber limpiado todo el baño, y además… esta pose no del todo una mentira. A veces, realmente no tenemos tiempo y nuestros invitados sin dudas se mostrarán comprensivos ante la situación.

Siguiendo estos simples pasos, no tendremos por qué temerle a ninguna mancha de suciedad que aceche desde los rincones de nuestra casa y podremos disfrutar sin problemas de grata compañía, al mismo tiempo que nuestros invitados disfrutarán de un hogar limpio y con buen aroma.