¡Vamos a ganarle la guerra a los caracoles de jardín!

Hay muchas especies que se alimentan de caracoles y babosas, y son una vía de establecer un control natural de estas plagas. Los caracoles son una plato exquisito para escarabajos de tierra, patos, gansos, culebras de jardín, salamandras, tortugas y algunos sapos. Tener cualquiera de los anteriores en nuestro jardín es una manera ecológica de combatirlos, que si bien efectiva, quizás no tan sencilla de implementar. Tener patos dando vueltas por el jardín, o ir por ahí recolectando escarabajos de tierra para tenerlos como mascota no parece muy plausible, ¡Ni hablar de agenciarse unas las culebras de jardín!.

La naturaleza, sin bien es sabia, no puede ser controlada, por lo que les traemos dos opciones mucho mas viables y también efectivas: perros y gatos. Si, nuestras mascotas preferidas son buenos aliados a la hora de combatir las invasiones de caracoles, y si bien no se alimentan de ellos, los matan por mera territorialidad o curiosidad. Si no dispones espacio o tiempo para tener un perro, los gatos son una opción excelente, eficaz, ecológica y además, ¡Son lindos y peludos!