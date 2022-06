Construir una casa paso a paso

Debemos fijar nuestra atención siempre y en todo en el presupuesto, so pena de encontrarnos con sorpresas muy desagradables. Lo primero que debemos estudiar es qué incluye el presupuesto que nos enviaron nuestros arquitectos, ya que no siempre vamos a encontrar allí absolutamente todo lo necesario para hacer una casa habitable desde el vamos.

Si no aparecen por ningún lado los precios de los placares, los muebles de la cocina o el costo de puertas y ventanas, no podemos pasarlo por alto, hay que preguntar. Lo más probable en estos proyectos es que terminemos gastando más de lo que habíamos calculado, no menos, así que estar atentos es una forma de cubrir más frentes.