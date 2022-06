¿Cómo hacer más interesantes mis paredes?

En el libro de ideas de hoy, les acercamos varias propuestas para hacer que nuestras paredes sean más interesantes.

Y para complementar, les compartimos otro libro de ideas, en el que les decimos lo que tienen que evitar a la hora de decorar con arte.

El espacio vertical no debería ser desaprovechado. En ocasiones lo pasamos por alto porque estamos tan enfocados en el horizontal, que solemos dejar las paredes para el final. Esto no está mal, ya que una vez que tengamos armados y amoblados nuestros ambientes, la decoración de las paredes será más acertada y complementaria al conjunto. Lo que no debemos es subestimar su importancia, ya que nada más triste que esas casas con paredes desnudas o con soluciones poco imaginativas.

El espacio vertical tiene otra ventaja sobre el horizontal y es que al no estar limitado por tantas consideraciones prácticas, nos da la oportunidad de dejar que nuestra imaginación vuele y creernos artistas plásticos o curadores. Digamos que es el momento de conectar con nuestro lado creativo y dejarlo fluir. Es otra gran oportunidad para ampliar la paleta de colores que elegimos para muebles y adornos, probando combinaciones locas que podrían sorprendernos por su originalidad.

A menos que pensemos gastar fortunas en arte, lo que hagamos con las paredes entraña menos riesgos, sobretodo económicos. Si compramos un empapelado que al final dejó de parecernos lo atractivo que creímos al principio, se trata de un gasto menor. Ahora, si compramos un juego de comedor o un sillón y nos arrepentimos, nuestro bolsillo sufrirá las consecuencias de nuestra veleidad. Los cuadros, posters o fotografías son intercambiables, además. Pueden estar un día en el living y pasar de ahí al dormitorio, si queremos. Así que divirtámonos con las paredes y disfrutemos de una etapa de la decoración de interiores que nos producirá menos estrés que cualquier otra.