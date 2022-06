Las baldosas que pisan fuerte

Algunas culturas mantienen técnicas artesanales que les dieron un lugar en el mundo. Hay algunos países como Portugal que se hicieron famosos por la producción de azulejos y baldosas que su población sabe hacer muy bien.

Estos elementos logran modificar completamente el paisaje doméstico y urbano. Si visitaron alguna calle Portuguesa habrán visto como las veredas tienen un especial carácter gracias a las hermosas baldosas que las decoran. Consideremos que además ésta tradición fue heredada por Brasil.

Son elementos que brindan a cada espacio un carácter único e irrepetible. Materializan las superficies donde desarrollamos gran parte de nuestra vida hogareña y por ello debemos seleccionarlos con especial atención.

No descartemos la utilización de baldosas en ningún espacio. Hoy en día, con la utilización de calefacción por piso, ya no es un impedimento contar con este tipo de superficies en ambientes donde necesitamos una sensación de calidez. No descartemos su utilización en dormitorios y espacios de estar.

Veamos juntos algunas características a tener en cuenta.