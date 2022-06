10 Ideas para el vestidor de tu dormitorio

Si completamos un paño con placas que conformen las puertas corredizas veremos cómo, al unificar el plano, ayudamos a que el espacio no se vea reducido por la idea de que hay un sector de guardado.

Debemos intentar que las puertas sean de gran tamaño y que pasen desapercibidas en el espacio. Los límites deben ser casi imperceptibles. De esta manera no achicaremos el ambiente.

En muchos casos, contamos con espacios de guardado con puertas corredizas en circulaciones de nuestro hogar… ¡Imagínense si estas puertas no fuesen corredizas! No podría haber una persona circulando y otra guardando objetos en simultáneo porque no entrarían.

