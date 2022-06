6 imperdibles para optimizar tus espacios de guardado

¿Cómo puedo hacer para agregar mas lugar de guardado en una habitación? ¿Cómo almacenar y organizar todas mis cosas de manera fácil y ordenada?

Muchas veces sucede que no solo no tenemos suficiente espacio, sino que tampoco estamos aprovechando del todo el que sí tenemos. Y es que, más que es una cuestión de donde guardar, el asunto radica en cómo encontrar rápido aquello que necesitamos. Todos, con más o menos frecuencia, hemos experimentado la frustración de perder el tiempo y la paciencia dando vueltas, una y otra vez, los mismos objetos sobre los mismos lugares, con pocos resultados; o bien, armando un lío bárbaro para alcanzar esa mochila que quedó en arriba y al fondo del placar!

Guardar la ropa, zapatos, accesorios, bolsos y bolsitas, en el hueco disponible de turno, no va más! Una buenísima inversión de tiempo es, primero, plantearnos una organización a conciencia, ubicando las cosas no solo por clase sino también por uso; y segundo, generar espacio extra para aquellas cosas que ocupan más volumen, no usamos seguido, o bien son más rebeldes para mantenerse en su lugar.

¿Te parece difícil? ¿No se te ocurre como? A no bajar los brazos, con estos 6 geniales DIY que te presentamos a continuación, es más que suficiente para empezar a ordenar y sumar espacio a tu dormitorio o casa.