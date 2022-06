Un cuartito en el fondo del jardín en un santiamén

Pocas cosas más útiles que un cobertizo o como le decimos nosotros, el cuarto del fondo. Y como veremos a continuación, pocas cosas más fáciles de construir. Los cobertizos tienen múltiples utilidades y quedan divinos. Pueden convertirse en garaje de motos y bicicletas, guardar escaleras, máquinas de cortar pasto, ser un armario de herramientas, amontonar bolsas de fertilizantes o semillas, ¡y muchísimo más!

Los cobertizos, como dijimos, son fáciles de construir. ¿Qué necesitamos? Tan sólo una cortadora eléctrica de madera, martillo, clavos y tornillos. Y algo de paciencia, desde ya.

Si el cobertizo no nos convence es porque simplemente no tenemos espacio para construirlo. La mayoría de los dueños de casa saben que no hay tal cosa como suficiente espacio de almacenamiento . Siempre quedan artefactos, cajas, adminículos de todo tipo que no sabemos dónde ubicar. Y por supuesto, siempre hay un límite en el garaje o en el sótano. En este caso, lo que realmente necesitamos es un cobertizo en el jardín.

Hay dos opciones cuando se trata de construir un cobertizo de madera en el jardín: se puede comprar un kit (y tolerar la elección del fabricante de los materiales y el diseño) o diseñar una estructura para satisfacer nuestras propias necesidades y gustos. Esta labor puede tomar más tiempo, pero es la mejor manera de conseguir exactamente lo que queremos.