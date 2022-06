Dale una segunda oportunidad a tus cajones y alacenas

No podemos negar que los objetos se gastan por el uso y aunque no nos guste la idea tienen una fecha de vencimiento. En la cocina, nos puede suceder que las alacenas no cierran apropiadamente, las visagras se rompen o los cajones se traban cuando queremos maniobrarlos.

La primera reacción que se nos viene al cuerpo, es reemplazarlos por unos nuevos y olvidarnos del problema. Sin embargo, la renovación del mobiliario de la cocina es bastante costoso y la idea de empezar una obra en nuestra casa siempre nos provoca trastornos de horarios y espacio.

En este libro de ideas te queremos proponer darle otra chance a tus muebles de cocina y que seas vos el que los repare. ¡A no desesperar!

Podemos ayudarte a hacerlo.