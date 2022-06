La verdad sobre las mesas redondas

Si lo que buscamos es un comedor formal, no solo basta con imaginarnos entre combinaciones de cubiertos, copas y platos de distintos tamaños y colores. La mesa debiera acompañar la ocasión. Si bien está de moda el casual chic, no es elegante servir salmón sobre caballetes con un mantel plástico. Pero no solo hablamos del contexto y la decoración, sino de la elección de mobiliario, que mucho nos dice del usuario.

Si buscamos practicidad, las melaminas son fáciles de limpiar y encontramos gran variedad de colores y texturas en el mercado. Aquellos que quieran algo duradero y sólido, irán por maderas fuertes y oscuras.

Una apariencia moderna puede ser obtenida mediante lacas y acabados brillantes, pero deberán ser tratadas con cuidado ya que sus superficies son propensas a las rayaduras.