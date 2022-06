Almohadones para el sofá: ¿Cómo y cuántos?

Ahora bien, sabemos que los quedemos y los necesitamos para mayor comodidad, pero ¿qué ponemos?

Si no estamos seguros aún, es mejor no colocar nada, pero propongo miremos alrededor. ¿Qué color de pared tenemos? ¿Qué textura tenemos en la misma? El tipo de muebles, ¿qué estilo son? Cuando logremos entender el porqué de lo que tenemos, nos será más fácil elegir que poner y que no. Es que cuando las cosas tienen su espíritu, es más fácil guiarse hacia lo que realmente pertenece al espacio o hacia lo que compramos con culpa, solo porque nos gusta y no tiene sentido alguno.

Nunca nos olvidemos que “decorar es contar una historia”, sea la nuestra o una situación inspiracional.