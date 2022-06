Cortinas modernas: 10 diseños muy diferentes

Las cortinas modernas, de un tiempo a esta parte, no sólo son para vestir con texturas y colores diferentes las ventanas de los distintos lugares de la casa, si no que han ampliado su uso de acuerdo a los requisitos y necesidades de los diseños de interiores. Esta foto es un excelente ejemplo, de cómo la funcionalidad incorporó una transformación. Divisores de ambientes que juegan con la transparencia de los textiles y dan intimidad. Como una ligera película que cubre suavemente el lente de una máquina fotográfica, este diseño no deja de sorprendernos por su toque personal.