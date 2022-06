Claves para elegir la iluminación LED

Los beneficios que vemos en el día a día, además de su durabilidad, es que poseen un encendido instantáneo, no parpadea y alcanza la máxima potencia al instante, no importa las veces que la prendamos y apaguemos, esto no afecta a la vida útil de la lámpara. El mantenimiento que necesita es mínimo. Emite mucho menos calor que las versiones anteriores, lo cual hace posible que sean utilizadas en casi cualquier rincón de la casa, también resiste mucho mejor la humedad, y golpes.

