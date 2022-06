Un spa en casa

En este caso no es cuestión de la disponibilidad del espacio que contamos en el baño, si no de la posibilidad de poder adquirir un objeto tan sofisticado y lujoso para este ambiente. Los gustos hay que dárselos en vida, dicen el refrán. Parece que esto fue lo que sucedió con esta bañera hidromasaje individual cubierta con una película fina de oro. No dudo de que hará viajar a quien la use, en la cápsula del tiempo a los escenarios del antiguo Egipto donde la bella Cleopatra se daba sus famosos baños de leche.