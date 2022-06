Motivándonos para limpiar la casa

Todos hemos vivido ese pequeño nirvana que nos invade cuando abrimos la puerta de casa para encontrarnos con que todo está limpio, perfecto y ordenado, ¡Que placer!. De repente nos sentimos automáticamente transportados a una escena de La Novicia Rebelde y somos Julie Andrews corriendo y cantando por las praderas, al ritmo de The Sound of Music. Que lindo sería que la casa siempre estuviera así ¿No?

Estemos claros, no hay nada tan gratificante como una hogar organizado, que te invita a pasar y además huele a flores.

Sin embargo, con el agite diario, no tenemos tiempo de nada. Salimos a la mañana tan apurados que a veces no alcanzamos ni a guardar la leche en la heladera. Y no hay nada tan desalentador como llegar a casa agotados después de la jornada y encontrarnos con un baño patas para arriba, una torre de platos sucios y un living donde parece haber caído una bomba atómica.

La realidad es que el orden aporta bienestar emocional. Los ambientes organizados y despejados nos permiten concentrarnos mejor en las tareas importantes. Evitan la distracción de una cama deshecha, un closet explotado de ropa, o el espejo del baño todo manchado. Nada como tener que pasar horas enteras desenterrando en el placard esa remerita que decidió esconderse cuando mas la necesitamos para darnos cuenta de lo importante que es el orden en nuestra cotidianidad.