Sillas de Exterior: ¿Qué sirve y qué no?

Me han escuchado decir que, comprar muebles es una inversión. Comprar un sillón de mala calidad, con un acabado inadecuado es un problema en puerta. Todo debe ser planeado según el lugar donde vaya.

Piense en pátinas mal logradas, maderas no curadas, metales no aptos. ¿Cuánto resistirán? Quizás no lleguen al verano próximo. Un error común es pensar que los muebles de exterior, son menos importantes que los de interior, y precisamente es lo contrario, ya que éstos, se exponen menos a la severidad climática.