10 cabeceros originales para dar un toque a tu dormitorio

Una forma más económica pero sumamente creativa es aplicar vinilos autoadhesivos en la pared donde pondríamos el respaldo. Simulamos tener uno pero en realidad, preferimos no poner ninguna estructura fija de mueble que nos condicione a no estirarnos despatarradamente cuando nos desperezamos a la mañana. Una doble hilera de almohadones tal vez nos brinda el soporte necesario que necesitamos. ¿No me digan que este diseño no es divertido y muy personal?





Los niños quieren el suyo también:

Podemos pensar en el dormitorio de los más pequeños de la casa para darle un tono más divertido y fresco. Los cabeceros con forma de casita y luz interior incorporada permitirá crear un ambiente único y además será una excelente opción para cuando nuestros hijos le teman a la oscuridad y no puedan dormir solos. Se convertirá en el acompañamiento perfecto. Imaginemos leyéndoles un cuento antes de que se entregan a las sábanas plácidamente. De seguro, ellos no dejarán de inventar múltiples juegos y diversiones con este diseño distinto.