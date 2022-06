Una casa de película

Es EL vestidor que todo amante de la ropa deseó alguna vez. El vestidor de la película Sex and the city permite no solo guardar ropa sino hasta desfilar dentro de él, pero sabemos que si bien es lo que deseamos, no es necesario tantos metros cuadrados para tener un cómodo vestidor. Lo ideal es tenerlo separado de la habitación, si no es así podemos dividir el espacio con biombos, la clave del vestidor es la iluminación, posee mucha luz blanca, ideal para buscar lo que guardamos y para vernos en el espejo sin necesidad de salir a otro lado en busca de mejor iluminación. Lo más práctico es tener un lugar para colgar la ropa y barrales o un zapatero para guardar el calzado y estantes para poner más ropa y por supuesto las carteas y accesorios. Lo ideal sería tener todo a la vista así de ésta manera ahorramos tiempo en decidir qué ponernos. Un espejo grande y una alfombra terminan de hacer de un vestidor, el vestidor ideal.