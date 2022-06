Sencillamente Wabi Sabi

El estilo Wabi Sabi es una estética japonesa que tiene como principal premisa encontrar belleza en la imperfección, algo que tal vez nos suene incómodo si lo leemos sin pensar, pero aplicarlo al estilo en un hogar sí es posible, de hecho si tenes algún que otro mueble comprado en el mercado de las pulgas seguramente adoptaste el estilo Wabi Sabi sin saberlo.

La filosofía Wabi Sabi está presente no sólo en la decoración sino el arte, en la arquitectura, la moda, hasta en la poesía. Si te interesa éste estilo no te pierdas los consejos que te damos para que lo adoptes en tu casa y , porque no, en tu vida.