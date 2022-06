Tips para mantener los electrodomésticos en óptimas condiciones

Los electrodomésticos son a veces los grandes olvidados de la cocina. Son como la electricidad, solo nos acordamos de ellos cuando no están, o en este caso, cuando no funcionan. Damos por sentado que si compramos buenas marcas tenemos un salvoconducto hacia una vida perfecta donde nada se rompe o se quema. Pensamos erróneamente que nos van a durar para siempre y que van a ser como pequeños guerreros invencibles de la cotidianidad, que dan y dan no piden nada a cambio. En realidad, esto demasiado bueno para ser verdad.

Es cierto que los electrodomésticos de buena calidad pueden llegar a durarnos una vida entera, pero no si no los mantenemos y les hacemos un mimo de vez en cuando, eventualmente, y como toda máquina, nos van a fallar. ¿Esperarías que tu auto funcione a tope aun cuando lo le haces el service, o no le revisas los ruidos, o no te ocupas ni de lavarlo? No, nadie esperaría eso de un auto.

Lo mismo pasa con el lavarropa, con el horno, con el microondas. Algún día, cuando ya tengan cierto millaje, van a necesitar reparaciones y teniendo en cuenta los costos de reponerlos hoy en día, nos conviene hacerles un mantenimiento preventivo mínimo para asegurarles una larga y próspera vida en nuestros hogares.