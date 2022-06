10 hamacas sensacionales para disfrutar este verano

Siempre en un rincón de nuestros corazones habita todavía un niño juguetón y travieso que quiere trepar o columpiarse como lo hacía en los parques con su amigos.¿ Qué mejor que volver a tener esas tiernas sensaciones en el jardín de nuestra casa? Me imagino que no podremos dejar de disfrutar de ese cómodo asiento de alto respaldo cuando empiecen a acercarse las temperaturas más templadas para gozar de la lectura de ese libro que nos regalaron para el cumpleaños y todavía no pudimos tomar en nuestras manos.Una hamaca así, como la de la foto nos trasporta a las películas ambientadas en el sur de los Estados Unidos por su diseño elegantemente romántico.