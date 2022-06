De vuelta a los 70´s: ¡6 ideas vintage para tu casa!

Por si todavía no te enteraste o no te has percatado de las nuevas tendencias de decoración de interiores, el estilo vintage de un tiempo a esta parte, se ha ido posicionando con gran aceptación hasta llegar a forma parte del escenario cotidiano de las viviendas y comercios.

El término hace referencia a objetos que se usaban en las generaciones de nuestros ancestros familiares, y que en lugar de quedar olvidados en el tiempo, se han vuelto a revalorizar para incluirlos en las decoraciones modernas. La manera de dar con ellos es en ferias de antigüedades o hacerlos fabricar respetando las líneas originales con las que fueron confeccionados.

Para ponerte al día con esta vuelta al pasado, homify te trae algunas ideas inspiradoras para que sepas como incorporar este estilo y darle una nueva vida a esas piezas con historia.