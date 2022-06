¡Guardar en baños pequeños ha dejado de ser un problema!

Para nadie es un secreto que todos soñamos con tener un baño kilométrico, un oasis donde podamos dar rienda suelta a nuestra imaginación y visualizarnos sumergidos en espuma, con música de fondo suave, un par de velas aromáticas y luz tenue que nos ayude a lavarnos todo el estrés acumulado que traemos del día, de las corridas por micro centro, del colectivo lleno de gente aprisionada, en fin.

El baño es nuestro refugio y el lugar donde ansiamos llegar cada día para purificar nuestro ser y conectarnos de nuevo con nosotros mismos una vez terminada la faena diaria. ¿Suena bien no? Estoy segura de que si. Pero la realidad a veces no se corresponde con nuestros anhelos y muchos de nosotros tenemos que manejarnos con baños de espacios limitados, que realmente son mas la norma que la excepción hoy en día y sobre todo en urbes como Buenos Aires, donde muchas de las construcciones son antiguas, y donde las dimensiones de los ambientes son frecuentemente reducidas y la optimización del los espacios definitivamente no era algo que le robaba el sueño a la mayoría de los arquitectos de épocas pasadas.

Pero no desesperemos, un baño chico no tiene por que ser un baño incómodo o desordenado, sin lugar donde guardar las cosas. Con un poco de creatividad e imaginación y con algunas de las ideas que te vamos a mostrar a continuación, es fácil crear lugares de almacenaje y hacer un buen uso del espacio existente, con el fin de lograr un baño cómodo, ordenado y funcional a todas las necesidades.