¿Cómo elegir la silla correcta para tu escritorio?

Existen dos grandes y nuevos aspectos en materia de sillas de escritorio. La primera, es que la tecnología nos acompaña cada vez más día a día y ya no es necesario atarse a un escritorio para estar conectados y trabajar. Las notebooks, tablets y celulares con capacidades más complejas nos facilitan el trabajo on the go y hoy podemos encontrarnos trabajando en diversos lugares de nuestra casa con infinidad de combinaciones y posibilidades.