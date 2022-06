10 escritorios funcionales ¡para trabajar mucho mejor!

Por no contar con espacio suficiente, no significa que no podamos tener un escritorio.

En este caso, el escritorio es parte de otro ambiente, sin embargo, está sutilmente limitado por el respaldo recto y cuadrado del sillón, que no es otra cosa que parte del escritorio. Si, eso que parece un cajón o modular, en realidad son sillas encastradas dentro del mueble.

Las sillas se retiran cuando se usan y cuando no se colocan en su lugar generando así un espacio que falta.

Bueno para tener en cuenta.