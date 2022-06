¡Diez estantes, mil cosas!

Break The Mould Furniture

Una casa en la que no haya mil cosas desparramadas que no sabemos donde guardar, no puede llamarse casa. Esta enorme estantería es un guardatodo ideal.

Ocho cajones inferiores, doble puerta tallada con tres estantes cada una y diez estantes interiores de variados tamaños.

Puede utilizarse para la cocina, pero es útil en cualquier lugar de la casa. Para no tener excusas a la hora de ordenar.