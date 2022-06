Acuarios: un toque diferente para tu casa en seis pasos

Recuerdo mi infancia, cierta vez, acompañando a una tía a visitar a un amigo suyo, haber conocido la casa más increíble de toda mi vida. Es cierto, en la infancia el mundo es pura magia, pero esta casa sí era algo especial. Los patios selváticos escondían secretos antiguos por acá y por allá, una bomba de agua, figuras de duendes y hasta una breve cascada donde croaban gordos batracios.

Pero lo más sorprendente de la casa fue su salón encantado. del cual tengo un recuerdo intacto.

Cuando le pregunté a los dueños de casa cómo podían tener una pecera tan grande y con tantos peces me contestaron: Lo más importante de un acuario son los peces. Lo más importante es que los peces estén a gusto. Podés tener peces de agua dulce o peces marinos, todos necesitan espacio, alimentación, cuidados especiales y un ambiente que reponga su hábitat lo mejor posible. Y así y todo, lo mejor es no tener acuarios, sino que los peces estén sueltos en la vida .

Después me dijeron el nombre y la historia de cada pez, y me contaron que estaban pensando en liberarlos. Años después, me acordé de ellos cuando vi Buscando a Nemo . Intenté volver a la casa encantada, pero en su lugar encontré un rascacielos.

A continuación, todo lo que hay que saber para un acuario de peces felices a pesar de todo.