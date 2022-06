Terrazas: Cerramientos fascinantes

A veces las terrazas no tienen vistas espectaculares. No importa, igual tienen algo del exterior muy presente. En este caso, la vista del cielo no deja de ser un gran espectáculo. Y no sólo de día, los asados salen muy sabrosos también bajo la luna.

Rusticidad a pura madera, con un piso pulido y pálido frente a una pérgola o vigas donde bien pueden ir placas de policarbonato. Esta terraza cerrada es un claro ejemplo de que no se necesita más que un sitio donde prender un fuego, un techo para cubrirse y una charla animada acompañada de vino tinto para ser feliz.