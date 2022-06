Muebles rústicos de madera para distintos ambientes

Si hablamos de muebles rústicos un must have que no puede faltar en tu comedor es una amplia y robusta mesa de madera. Pesada, vintage, quizás hasta fabricada artesanalmente con algún durmiente de ferrocarril, suele ser la protagonista principal del espacio.

Para darle un toque más audaz a tu mesa podés combinarla con bancos o quizás con alguna silla de diseño. Este ejemplo de Blubambu te muestra cómo hacerlo.