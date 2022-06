Muebles de cocina: los indispensables

Para cerrar el libro de hoy, te contamos acerca de un mueble que no te puede faltar en la cocina: Los cajones

Los cajones son siempre una opción sumamente práctica. Pero en la cocina aún más, ya que no solo sirven para guardar nuestras ollas y cacerolas y tener administrados correctamente los cubiertos, sino también pueden venirnos muy bien para guardar los productos de alacena, como galletitas o pastas.

Existen algunos que tienen divisores internos y otros que no. Los divisores te facilitarán mucho las cosas, ya que además de mantener prolijo el cajón, aprovecharías el espacio al máximo. En el caso de que no los traiga consigo, no son nada difíciles de conseguir e incluso los podés fabricar vos mismo.

Además, colocar cajoneras que dispongan de una tabla superficial, será genial para ganar un lugar donde colocar los electrodomésticos, y que no ocupen espacio en la mesada principal. Inclusive, se conseguirá un bonito sitio para armarse el café, las tostadas y los cereales con un estilo de desayuno autoservicio.